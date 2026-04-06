Genoa, De Rossi: "Juve e Como quelle che giocano meglio. Spalletti? È molto moderno"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio del match contro la Juventus: "Ho due mancini (Martin ed Ellertsson, ndr), non posso metterli a piedi invertiti entrambi. La scelta è in base al piede di Aaron, al fatto che si possono risolvere anche con un piazzato e lui è un maestro, sta recuperando una condizione migliore".

Ha chiesto concentrazione fino alla fine ai suoi visto i cambi che la Juventus ha a disposizione?

"Sì, lo sono stati anche i nostri. Avere una rosa lunga aumenta la differenza tra le squadre, loro sono una delle migliori, pensiamo intanto a tenere botta con i primi undici. I risultati della Roma e del Como li renderanno tanto agguerriti, insieme al Como per me sono forse quelli che giocano meglio".

Dovesse scegliere una delle cose che le ha trasmesso Spalletti, quale sceglierebbe?

"Me ne ha date talmente tante che non è facile tirarne fuori una. L'ho avuto giovane, poi si è sempre evoluto e quando è tornato mi è sembrato ancora migliore. Ha avuto il merito di aggiornarsi, rendersi giovane nonostante gli anni passassero. È molto moderno, ha grandissima qualità, che lo rende uno dei più forti al mondo".