Genoa, Vasquez: "Giocare prima o dopo è un gioco mentale. Non deve toglierci energie"

Johan Vasquez, difensore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Juventus, commentando i passi falsi delle altre in lotta per la salvezza: "Come ha detto De Rossi, la scorsa settimana prima della sosta abbiamo giocato prima, ora giochiamo dopo... È un gioco mentale. Non dobbiamo toglierci energia, serve pensare a noi e finire bene il campionato".