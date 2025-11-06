Padovano difende Conte: "So come prepara le sue squadre. Troppi infortuni? Sfortuna..."

Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del suo amico Antonio Conte due giorni dopo il pari con l'Eintracht in Champions: "Non farei un dramma per il pari contro l’Eintracht, siamo all’inizio, la squadra è prima in classifica in campionato e ci sono i margini per fare meglio sicuramente in Champions League. Ci sono ancora diverse partite e quindi non mi preoccuperei più di tanto e sono sicuro che Antonio Conte riuscirà ad incidere nella maniera giusta con questa squadra. Ero al ‘Maradona’ per Napoli-Eintracht, ho visto la partita, con un pizzico di fortuna in più gli azzurri potevano vincere. Se il Napoli avesse sbloccato la partita davvero sarebbe potuta finire 3-0, come ha detto Antonio. Di fronte c’era una squadra che veramente ha fatto le barricate. Sicuramente c’è da migliorare qualcosa, ma intanto il Napoli se non segna in ogni caso non subisce gol e questo è importante.

Hojlund? È un calciatore forte, però in Champions non l’ho visto benissimo. In questa fase anche Lucca può dare una mano. Da ex attaccante dico che, siccome conosco bene Conte, un allenatore che riesce a entrare nella testa dei suoi calciatori in maniera importante, il rendimento delle punte migliorerà e con esso anche i rifornimenti giusti. Neres predilige giocare sulla fascia per entrare in mezzo al campo, però ha fatto vedere che anche giocando da prima punta, non dando riferimenti agli avversari, può fare bene. Credo però che questa squadra abbia tutti i giocatori al posto giusto, al di là degli infortuni che stanno diventando un po’ troppi, sfortunatamente.

Non entro nel merito della preparazione atletica perché non la conosco, ma so come Conte prepara le sue squadre, ha una cultura del lavoro eccezionale, non trascura assolutamente nulla, quindi parto dal presupposto che la preparazione atletica sia all’avanguardia sotto tutti i punti di vista. Sono certo che il Napoli farà un’altra annata importante”.