L'Atalanta esonera Juric, QS in prima pagina: "E si affida a Palladino"
Cambio in panchina a Bergamo. Proprio ieri è arrivata l'ufficialità del licenziamento di Ivan Juric da parte dell'Atalanta, non solamente per i risultati altalenanti racimolati tra campionato e Champions League. E ora? Il club orobico ha trovato nel giro di poche ore il sostituto: "Si affida a Palladino", il titolo in taglio alto e in prima pagina proposto dal Quotidiano Sportivo.
Ieri c'è stato un incontro fra Tony D'Amico, direttore tecnico del club, e l'ex allenatore della Fiorentina, col summit che ha portato a una fumata bianca. Palladino firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2027, esattamente la stessa scadenza di Ivan Juric. Cosa manca? Solo l'annuncio ufficiale, che arriverà quasi sicuramente nella giornata di oggi.
Intanto in casa Italia c'è la carica del CT Rino Gattuso per le ultime sfide in programma per la sosta di novembre, riportata di spalla a destra in prima pagina: "Ammiro Gasperini. Chiesa è fuori per sua scelta", alcuni dei passaggi chiave della conferenza stampa di ieri, mentre la prima partita della finestra dedicata sarà contro la Moldavia giovedì 13 novembre.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.