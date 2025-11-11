TMW Verona, Gagliardini sul Bentegodi: "La spinta dei tifosi mi ricorda Bergamo"

Allo stadio Bentegodi l'Hellas Verona ha presentato l'iniziativa cui si assisterà il 23 novembre 2025. In tale data la squadra maschile e quella femminile scenderanno in campo una dopo l'altra nello stesso impianto: alle 12.30 la sfida fra i ragazzi di Zanetti contro il Parma, dopo pochi minuti dal fischio finale la squadra femminile di Bragantini affronterà la Res Donna Roma.

Nel corso dell'evento ha preso parola anche il centrocampista gialloblu, Roberto Gagliardini. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Sarà una responsabilità per noi, è bello sapere che la società promuova iniziative così. Avere un club con una visione così lungimirante è bello anche per noi giocatori. Alle ragazze dico di godersela. Entrare in questo stadio è unico".

Quali sono le emozioni che suscita il Bentegodi?

"Sono qui da due mesi esatti. Sono venuto qui spesso da avversario ed è sempre stata tosta. Abbiamo sempre sudato tanto. Giocare con questo tifo mi ricorda un po' casa, visto che sono bergamasco e mi riporta alla spinta ed al calore che sentivo lì (all'Atalanta, n.d.r.). Ci teniamo a fare bene per noi e per l'aiuto che questa gente ci sta dando ogni partita, in maniera incredibile nonostante qualche punto ci stia mancando fino ad ora".

Il presidente esecutivo del club, Italo Zanzi interviene per aggiungere: "Ringrazio Roberto. In poco tempo è diventato un vero leader qua. Non vediamo l'ora di vedervi in campo il 23 e qualche punto in classifica (ride, n.d.r.)".