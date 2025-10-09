Esclusiva TMW Paolo Aghemo: "Roma, Gasp sempre un top. Toro e Fiorentina le delusioni"

A margine del Festival dello Sport della Gazzetta a Trento, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Paolo Aghemo di Sky. E abbiamo fatto un punto della situazione sul campionato. “Va sottolineata la costanza del Napoli, la capacità di stare sotto pressione e di reagire agli infortuni. Partiva da favorita, è vero, però l’avvio è stato degno di nota e confermarsi non è mai facile. Bene l’Inter, ha una rosa di gran qualità e quantità. Non era semplice ripartire dopo la batosta in Champions e un inizio di campionato non proprio in discesa. La Juve ha fatto vari pareggi e subisce pressioni dall’esterno perché alla Juve anche un pari è visto come una sconfitta, ma i bianconeri hanno tutte le qualità per stare al vertice. Per lo scudetto è presto in generale per fare valutazioni”

E la Roma?

“Gasp è un allenatore top ed è stato il miglior acquisto del mercato. Roma è una piazza che regala calore, bisogna saperla gestire e lui ha l’esperienza per farlo. Può giocarsi i primi 4-5 posti. Il Milan c’è: Allegri è stata una scelta fondamentale per i rossoneri, che peraltro hanno un gran centrocampo e si distinguono per una gestione ottima della fase difensiva e offensiva”.

Il Torino è in grande difficoltà…

“Si, è stato fatto un mercato andando su certi giocatori, poi è stata fatta una retromarcia sul sistema di gioco e per avere giocatori funzionali a quel sistema si sono presi calciatori interessanti ma che l’anno passato hanno giocato poco e sono dunque da rilanciare. Per quanto riguarda la difesa e le fasce forse si poteva lavorare in modo un po’ diverso in fase di mercato. Resta una buona squadra che non deve occupare quella posizione: serve una scossa anche perché il tempo non è molto. Ma va anche detto che il calendario non ha aiutato perché sono state affrontate molte delle big. Il Toro e la Fiorentina sono per ora le delusioni del campionato”.

Clicca sotto per guardare