TMW Paradosso Roma: la Champions League vicina come un anno fa, nonostante l'avvio stentato

La Roma sta vivendo con una certa fatica la fase finale della sua stagione, cominciata con un passo svelto che aveva autorizzato più d'un commentatore ad azzardare l'ipotesi di poter vedere la squadra giallorossa tornare a giocarsi quantomeno la vittoria dello Scudetto. Ancora l'aritmetica non ha condannato i capitolini a mollare definitivamente il sogno, ma appare evidente come gli obiettivi della Roma nel frattempo siano diventati tutt'altri.

Anche per via di un cammino che si è fatto progressivamente sempre più lento e che vede adesso la squadra, allenata dalla scorsa estate da Gian Piero Gasperini, a serio rischio anche di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, ma più in generale per le coppe europee, visto che adesso anche l'Atalanta, settima, ha accorciato sul -1. C'è un dato che può raccontare bene l'amarezza che si sta accumulando sulla sponda giallorossa della Capitale, e spiega come nello scorso campionato, quello dei tre allenatori e della partenza ad handicap, la Roma a questo punto della stagione fosse forse più vicina alla zona Champions League di quanto non sia adesso.

Alla 31^ giornata della Serie A 2024/25, infatti, la Roma di Ranieri era settima a 53 punti, quindi un gradino sotto rispetto all'attuale piazzamento: i punti di distanza sul 4° posto del Bologna erano 4, gli stessi dal Como oggi. Come ricorderanno i più attenti o interessati, quella Roma è arrivata a giocarsi l'accesso alla Champions fino di fatto all'ultima partita. Cosa che forse questa squadra, quella della ripartenza con Gasperini, non potrà fare.