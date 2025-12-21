TMW Paratici sempre più vicino alla Fiorentina. Con lui può arrivare un nuovo scout: ecco chi

La Fiorentina ha ritrovato il sorriso e una vittoria in Serie A battendo 5-1 l’Udinese, e non sarà l’unica grande novità in arrivo nel mondo a tinte viola, che si prepara ad accogliere l’arrivo in dirigenza della tanto invocata nuova figura forte, un uomo che possa fare da raccordo e da punto d’appoggio delle speranze collettive in un tale stato di crisi. Un ritratto che risponde al nome di Fabio Paratici. E non arriverà a Firenze da solo.

Da ieri ormai lo scenario è chiaro: il prescelto della Fiorentina è Paratici. E adesso si può anche sostenere che la cosa valga viceversa. Ottenute le necessarie garanzie, il dirigente ha già dato il suo benestare a unirsi a quella che oggi appare come un’impresa: i margini di errore non esistono, ma qualora dovesse essere portata a casa la salvezza (e qualcosa di più, pensando anche alla Conference fin qui sempre maledetta…), sarebbe davvero una sorta di miracolo. Per questo, ha bisogno di alcuni suoi uomini.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, è pronto a ricomporsi a Firenze un tandem professionale già messo in piedi nella prima parentesi di Fabio Paratici da direttore sportivo del Tottenham, quello con l’osservatore Leonardo Gabbanini, che dalla sua ha anche l’essere fiorentino di passaporto e di fede, oltre che un trascorso nelle giovanili della Fiorentina. Possibile che per lui, il nuovo responsabile dell’area tecnica della Fiorentina, che attende adesso soltanto di liberarsi contrattualmente dagli Spurs, abbia in mente il ruolo di capo dell’area scout.