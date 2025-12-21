Giaccherini promuove Paratici alla Fiorentina: "Non esiste uno più competente di lui"

Proseguono le voci sul possibile approdo di Fabio Paratici come direttore dell’area tecnica della Fiorentina. Nel studi di DAZN, l’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato così la notizia: “Sul mercato, oggi, non esiste una persona più importante e competente di lui.

Io l’ho avuto anche alla Juve, è bravissimo a trovare giocatori. È ovvio che gli devi dare in mano un progetto anche a lungo termine, ma credo che lui sia l’uomo giusto”.

Intanto oggi la Fiorentina ha portato a casa la prima vittoria del suo sfortunato campionato, battendo per 5-1 al Franchi l’Udinese. La strada verso la salvezza è ancora lunga e ripida, ma oggi la formazione di Paolo Vanoli ha posato un primo mattone importante.