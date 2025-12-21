Giaccherini promuove Paratici alla Fiorentina: "Non esiste uno più competente di lui"
TUTTO mercato WEB
Proseguono le voci sul possibile approdo di Fabio Paratici come direttore dell’area tecnica della Fiorentina. Nel studi di DAZN, l’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato così la notizia: “Sul mercato, oggi, non esiste una persona più importante e competente di lui.
Io l’ho avuto anche alla Juve, è bravissimo a trovare giocatori. È ovvio che gli devi dare in mano un progetto anche a lungo termine, ma credo che lui sia l’uomo giusto”.
Intanto oggi la Fiorentina ha portato a casa la prima vittoria del suo sfortunato campionato, battendo per 5-1 al Franchi l’Udinese. La strada verso la salvezza è ancora lunga e ripida, ma oggi la formazione di Paolo Vanoli ha posato un primo mattone importante.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Pronostici
Calcio femminile