Parma in campo anche durante la sosta: annunciata un'amichevole contro il Monza

Il Parma ha comunicato un appuntamento utile a non perdere il ritmo agonistico in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. La squadra crociata affronterà in un test amichevole il Monza, formazione che milita nel campionato di Serie B. L'incontro si disputerà venerdì 10 ottobre con inizio alle ore 12:00. La sede scelta per il match è il Mutti Training Center di Collecchio (Strada Nazionale Est, 1).

Il club ha specificato che, per motivi organizzativi, la partita non sarà aperta al pubblico. L'amichevole servirà dunque esclusivamente allo staff tecnico per valutare la condizione atletica dei giocatori non impegnati con le rispettive selezioni nazionali e certamente migliorare la struttura del gioco, apparsa farraginosa nelle ultime tre gare interne contro Spezia, Torino e Lecce, coi ducali in gol quasi solo grazie a calci piazzati o rigori.

Dopo sette giornate di Serie B, il Monza si trova al settimo posto della classifica del torneo cadetto con 11 punti, frutti di tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte: la squadra di Paolo Bianco è reduce dal pesante successo contro il Catanzaro per 2-1, con reti di Alvarez e Birindelli. Meno positivo il cammino dei ducali, che hanno raccolto cinque punti, ma con una gara in meno, frutto di una vittoria, due pareggi e tre ko.