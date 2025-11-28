Parma, Cuesta: "Oristanio e Ondrejka possono darci tanto. I minuti dipenderanno dalla gara"

Il rientro di due giocatori importanti è stato forse il punto focale della conferenza stampa di oggi per Carlos Cuesta, allenatore del Parma, che ne ha parlato in questi termini: "Oristanio e Ondrejka possono aiutare molto, hanno caratteristiche uniche nel saltare l'uomo e creare uno contro uno. Quanti minuti hanno dipende dal tipo di partita, se sarà più lenta o più box to box. Sicuramente possono aiutarci. Come squadra abbiamo tante opzioni, con diversi ragazzi che possono far bene".

Domani è la vera partita per il salto di qualità?

"Noi dobbiamo fare un salto di qualità ogni giorno. Il nostro standard è sempre cercare di migliorare. Sappiamo che ci serve tanto lavoro e concentrazione, un alto livello di attenzione per fare una grande prestazione, che speriamo ci porti al risultato".

Udinese e Parma prediligono la riaggressione. Potrebbe essere una partita come a Verona?

"Io mi aspetto che sarà una partita di calcio. Avremo momenti in cui dovremo difendere più bassi, altri più alti. Loro avranno delle caratteristiche molto chiare, vogliono avere la palla e trovare i giocatori di qualità davanti. Anche noi abbiamo chiaro la partita che vogliamo creare. Quando non sarà possibile dovremo essere consapevoli di avere le risorse per essere competitivi".