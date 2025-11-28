Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma, Cuesta: "Oristanio e Ondrejka possono darci tanto. I minuti dipenderanno dalla gara"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 17:15Serie A
Simone Lorini

Il rientro di due giocatori importanti è stato forse il punto focale della conferenza stampa di oggi per Carlos Cuesta, allenatore del Parma, che ne ha parlato in questi termini: "Oristanio e Ondrejka possono aiutare molto, hanno caratteristiche uniche nel saltare l'uomo e creare uno contro uno. Quanti minuti hanno dipende dal tipo di partita, se sarà più lenta o più box to box. Sicuramente possono aiutarci. Come squadra abbiamo tante opzioni, con diversi ragazzi che possono far bene".

Domani è la vera partita per il salto di qualità?
"Noi dobbiamo fare un salto di qualità ogni giorno. Il nostro standard è sempre cercare di migliorare. Sappiamo che ci serve tanto lavoro e concentrazione, un alto livello di attenzione per fare una grande prestazione, che speriamo ci porti al risultato".

Udinese e Parma prediligono la riaggressione. Potrebbe essere una partita come a Verona?
"Io mi aspetto che sarà una partita di calcio. Avremo momenti in cui dovremo difendere più bassi, altri più alti. Loro avranno delle caratteristiche molto chiare, vogliono avere la palla e trovare i giocatori di qualità davanti. Anche noi abbiamo chiaro la partita che vogliamo creare. Quando non sarà possibile dovremo essere consapevoli di avere le risorse per essere competitivi".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
