Empoli, Dionisi: "Il Bari ha valori importanti, dobbiamo essere leggeri di testa e concentrati"

Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bari. A partire dal successo sul Catanzaro, il tecnico ha sottolineato come quella vittoria abbia permesso alla squadra di lavorare con maggiore serenità durante la settimana. Queste le sue parole riportate da Empolichannel.it

«Già la gara di Avellino aveva mostrato la nostra volontà di proporre qualcosa di diverso rispetto alle uscite precedenti. Arriviamo a questa partita con consapevolezza, ma dovremo restare leggeri mentalmente e molto concentrati», ha spiegato.

Il Bari si presenta con un nuovo allenatore, un aspetto che Dionisi non sottovaluta: «Hanno valori importanti e il cambio in panchina può dare una spinta in più. Sono una squadra forte, vanno in gol da diverse partite e già a inizio stagione li consideravo in corsa per i playoff. Per questo servirà un atteggiamento lucido: la differenza tra una prestazione come quella di Chiavari e una come ad Avellino sta tutta nell’approccio».

Il tecnico ha insistito sul lavoro tecnico e mentale della squadra: «Ad Avellino l’approccio è stato molto buono, dobbiamo ripartire da lì. I gol sono arrivati da palle recuperate, a conferma di quanto compattezza e reazione immediata siano determinanti. Ci piace essere efficaci quando abbiamo il pallone, ma non sempre è possibile. Domani sarà una sfida complicata: per il valore del Bari, per il cambio di guida tecnica e per l’imprevedibilità della gara. Ma l’atteggiamento conta tantissimo: non decide un singolo match, ma indirizza un’intera stagione».

Dionisi ha poi analizzato la crescita del gruppo: «A parte Chiavari, l’atteggiamento non è mai mancato. Vedo sempre un buon modo di stare in campo. La qualità c’è, in tutti i ventidue. A volte faccio scelte non solo in base alle caratteristiche, ma pensando a come può evolvere la partita. È normale cambiare qualcosa per adattarsi agli scenari tattici».

Capitolo formazione: «Belardinelli tornerà in gruppo la prossima settimana, quindi non sarà disponibile. Ignacchiti è vicino al rientro, Ebuhei dovrebbe esserlo tra circa una settimana. Haas deve recuperare condizione, ma come uomo è fondamentale: ad Avellino ha parlato lui a fine gara, e questo dice tanto. Guarino non dico che mi abbia sorpreso, ma ha confermato di avere un atteggiamento da vero calciatore. Rientra anche Popov e Pellegri è in netta crescita. Ho tante soluzioni, e questo è un grande vantaggio».

Sull’importanza di sbloccare le gare ha aggiunto: «Nelle ultime partite andare in vantaggio ci ha aiutato. Difendere e ripartire è una cosa, dover fare la gara per novanta minuti è un’altra. Domani vedremo che tipo di partita sarà: il Bari ha qualità, crea molto e segna con continuità. Dovremo costruire occasioni, restare squadra nei momenti difficili e leggere bene gli episodi».

In chiusura, una riflessione sul campionato: «È un torneo difficile per tutti, e dovrebbe essere così in ogni categoria. Personalmente, non mi era mai capitato un equilibrio simile, ma ci stiamo adattando. È strano, ma è la realtà di questa stagione».