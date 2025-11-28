Empoli-Bari, i convocati di Vivarini: ci sono Dorval e Pereiro, out Maggiore
Il Bari di mister Vivarini si prepara a far visita all'Empoli guidata da mister Dionisi in occasione del 14° turno Serie BKT in programma domani, sabato 29 novembre, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena'.
Per la sfida ai toscani tornano a disposizione Mehdi Dorval e Gaston Pereiro; insieme ad Ebrima Darboe non convocato Giulio Maggiore per un leggero affaticamento muscolare. Sono 24 i convocati a disposizione del tecnico biancorosso:
PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI
DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MERONI, 15.KASSAMA, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 43.NIKOLAOU, 93.DORVAL
CENTROCAMPISTI: 4.CASTROVILLI, 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH, 32.COLANGIULI
ATTACCANTI: 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 16.ANTONUCCI,17.RAO, 20.PEREIRO, 21.PARTIPILO, 99.CERRI
