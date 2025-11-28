Esclusiva TMW Piscedda: "I giocatori viola dovrebbero dire: fischiateci di più così ci svegliamo"

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Piscedda ex calciatore tra le altre della Lazio. E tra i vari argomenti si è soffermato anche sulla crisi della Fiorentina e sulle parole di Dzeko che ha sottolineato come i tifosi durante le partite dovrebbero sostenere di più la squadra anziché fischiare. "Non fare neanche una vittoria e avere solo sei punti in classifica fa pensare. Le responsabilità sono di tutti e se ne devono tirar fuori tutti a partire dai giocatori. Invece di dire non fischiate, dovrebbero dire: 'Fischiate ancora di più così noi ci svegliamo'. Il giocatore moderno lo considero come uno che scende dalla Luna, si esibisce, prende tantissimi soldi e poi torna sulla Luna. Non si può pretendere che il tuo pubblico dopo questo inizio di stagione non ti fischi. Dovrebbero fischiare di più. Avere delle pretese per quello che guadagnano, fanno una vita agiata, sono coccolati… Beh se li devono prendere i fischi e basta e reagire in campo"

Parlando della Lazio, che valutazioni fa fino a questo momento?

"La stessa squadra aveva otto punti in più in classifica. con tutte le vicissitudini che ha avuto la Lazio Sarri sta facendo quel che può. I numeri però dicono questo. Sul tema mercato non faccio il commercialista e non riesco ad intervenire su questo argomento, purtroppo la Lazio è ingarbugliata in una situazione che on riesco a capire. Se Lotito mettesse dei soldi suoi qualcosa si potrebbe muovere ma non mi voglio occupare di questa cosa perché ritengo vada al di là dello sport. E' una Lazio che non è da primi quattro posti ma nemmeno da decimo in giù. Si attesta tra il sesto e l'ottavo posto"