Monza, 7 vittorie consecutive. Bianco: "Juve Stabia il miglior test per vedere il nostro livello"

Antivigilia di gara per il Monza, che affronterà domenica pomeriggio la Juve Stabia, nella sfida che si giocherà al 'Romeo Menti' in occasione della 14ª giornata del campionato di Serie B: fischio di inizio del confronto, fissato alle ore 15:00.

Del match, in conferenza stampa, ha così parlato l'allenatore dei brianzoli Paolo Bianco: "Siamo a un livello alto, stiamo facendo qualcosa di straordinario, vincere così tante partite non è una cosa scontata, lo dice la storia della Serie B. Ma la mia squadra ha ancora molti margini, e non nascondo che ci sono tante cose delle quali non sono contento, serve maggior cinismo per chiudere le partite in maniera diversa e anche in allenamento chiedo di più. La Juve Stabia in casa non ha mai perso, e ha subito un solo gol, è la gara perfetta per vedere se riusciamo ancora ad alzare il livello: vedremo se possiamo ambire molto in alto o se dobbiamo lottare come le altre. Però per ora è inutile far tabelle, dobbiamo spingere forte come stiamo facendo e aumentare il gap dalle dirette concorrenti".

Il discorso va quindi alla Juve Stabia: "Si gioca su una superficie di campo diversa da quelle della maggior parte delle squadre, sicuramente i padroni di casa hanno vantaggio e lo dimostrano i punti fatti da loro, ma è parte del regolamento e noi lo accettiamo. La rosa ha una buona struttura di gioco, una buona identità, è ben allenata e può stare nella parte alta della classifica senza problemi. Son però convinto, come detto, che sia il test migliore dopo le sette vittorie consecutive: non dobbiamo sentirci bravi, dobbiamo dimostrare di esserlo".

Ci son state però polemiche da parte dei campani sugli arbitraggi, ma su questo Bianco chiude subito: "Non mi piace parlare degli altri e neppure degli arbitri, credo che quello che ci toccherà sia un esordiente quindi dovremmo anche essere noi squadre ad aiutarlo: alle volte serve abbassare i toni, non alzarli. Dobbiamo essere collaborativi con le terne arbitrali".