Reggiana-Frosinone, i convocati di Alvini: squalificato Bracaglia, tanti gli indisponibili
Vigilia di gara per il Frosinone di mister Massimiliano Alvini, che domani farà visita alla Reggiana nel match valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà al 'Mapei Stadium', stadio dove nella stagione 2019-2020 l'attuale tecnico dei ciociari centrò la promozione in B proprio alla guida della Reggiana.
Come ormai da inizio anno, nessuna conferenza pre gara del tecnico, ma ancora molto lunga la lista di assenti, che andiamo a riepilogare in base a quello che la società ha comunicato. Sono sempre ai box Gori, vittima di una lesione al menisco laterale del ginocchio destro, mentre peggio è andata a Selvini, che non solo ha rimediato quell'infortunio ma allo stesso ha aggiunto una lesione al legamento crociato anteriore; per Barcella invece, lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra. Non torna neppure F. Gelli, per un lieve affaticamento, mentre Kone è alle prese con una lesione miofasciale bicipite femorale sinistro.
Non convocato, invece, Lolic, Dixon, Hegelund, Raychev, mentre è squalificato Bracaglia.
Di seguito, l'elenco completo dei 23 convocati, diffuso dal club:
PORTIERI: Palmisani, Pisseri, Sherri;
DIFENSORI: Biraschi, Calvani, Cittadini, J. Gelli, Marchizza, Masciangelo, Monterisi, A. Oyono, J. Oyono;
CENTROCAMPISTI: Calò, Cichella, Corrado, Grosso, Koutsoupias, Ndow;
ATTACCANTI: Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli.
