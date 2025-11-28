Ufficiale Sambenedettese, è addio con mister Palladini: panchina affidata momentaneamente a Mancinelli

La U. S. Sambenedettese comunica che, a seguito di un colloquio improntato alla massima lealtà, collaborazione e condivisione tra il Presidente Vittorio Massi, il Direttore Sportivo Stefano De Angelis e il mister Ottavio Palladini, è stata assunta congiuntamente la decisione di interrompere il rapporto professionale relativo alla guida tecnica della prima squadra con Ottavio Palladini e Luigi Voltattorni.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Vittorio Massi ha espresso con profonda sincerità la propria stima nei confronti di Ottavio Palladini, riconoscendone il valore umano e professionale, la storia personale legata a San Benedetto del Tronto e il forte legame con i colori rossoblù. Palladini, figura simbolo della Sambenedettese e protagonista di momenti indimenticabili come la vittoria nel derby con l’Ascoli Calcio, rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità sportiva e cittadina.

In un’ottica di crescita, consolidamento e rafforzamento della struttura societaria, il Presidente Massi, lasciando al mister la possibilità di riflettere, ha proposto a Ottavio Palladini di ricoprire un ruolo di rilievo all’interno della dirigenza della U. S. Sambenedettese, confermando così la volontà del Club di continuare a valorizzare una figura tanto significativa per la storia e l’identità rossoblù.

La società comunica inoltre che la guida tecnica della prima squadra viene temporaneamente affidata a Marco Mancinelli ed allo staff attuale ai quali vanno i migliori auguri di buon lavoro.

La U. S. Sambenedettese ringrazia Ottavio Palladini e Luigi Voltattorni per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate.