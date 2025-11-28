Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese, Runjaic suona la carica: "Abbiamo perso con il Bologna, ora c'è il Parma per rifarci"

Simone Lorini
Oggi alle 16:53Serie A
Simone Lorini

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della prossima sfida al Parma: "In questa stagione stiamo commettendo degli errori evitabili, nel calcio si fanno errori ma ovviamente l'obiettivo è ridurli. Non abbiamo inoltre sfruttato al meglio le occasioni avute, segnando meno di quanto avremmo potuto e subendo più gol di quelli che avremmo dovuto subire a livello statistico. Dobbiamo quindi migliorare, ma è un campionato dove grandi squadre come Napoli, Juventus o Inter hanno già 3 o 4 sconfitte, fa capire quanto sia una Serie A difficile. Dobbiamo giocare nella stessa maniera indipendentemente che davanti ci sia il Verona o il Napoli, abbiamo perso con il Bologna, ora c'è il Parma per rifarci e siamo concentrati su quello. Non pensiamo alla gara di Coppa Italia con la Juventus, ci penseremo dopo. Il Parma è squadra giovane con giocatori di qualità, a Verona hanno vinto meritatamente, sono dietro di noi in classifica ma giocano bene e saranno in casa loro. Hanno un gioco coraggioso, contro la Roma sono stati coraggiosi, sono finiti sotto di due reti, ma sono rientrati in partita, questo mostra la volontà del Parma di non mollare mai. Bisognerà stare molto attenti, è una squadra che sa essere pericolosa anche sui piazzati, sfruttando anche le rimesse laterali. Noi siamo pronti, dobbiamo fare bene dal punto di vista della maturità, con l'energia giusta. Siamo più forti rispetto alla scorsa stagione, anche se non sempre i risultati lo stanno dimostrando, ora bisogna dimostrare quello di cui siamo capaci".

Dall'inizio del campionato Zanoli sembra un po' in ritardo, come mai? Questione di preparazione?
"E' arrivato a settembre, non ha fatto la preparazione con noi, non so con precisione cosa abbia fatto al Napoli ma non era un giocatore fondamentale lì. Quindi ha fatto una preparazione diversa dalla nostra. Sta lavorando molto ed è un ragazzo che vuole diventare un giocatore chiave per noi, vuole confermarsi come esterno destro e ha fornito qualche buona prestazione, deve migliorare. So che ci si annoia a sentire sempre le stesse cose, ma bisogna allenarsi e avere i giusti periodi di riposo visto che l'esterno di centrocampo è quello che spende più energie. Sono ottimista, è un ragazzo veloce a cui piace andare in uno contro uno. In allenamento ce lo mostra e sono ottimista per il suo prossimo futuro.

Tra di noi siamo anche diretti in quello che ci diciamo, ho parlato di quello che non mi è piaciuto anche nel primo tempo, l'obiettivo è non commettere determinati errori. Zaniolo anche è arrivato a settembre, Goglichidze è reduce da una gara dove ha concesso un rigore, è inesperto e sta maturando. Non voglio difendere per forza i miei giocatori ma bisogna valutare tutti gli aspetti, Okoye non ha giocato 4 mesi e ha bisogno di tempo per trovare il ritmo giusto. Abbiamo subito il 2-0 con il Bologna che ha quasi chiuso la partita, si è assunto un rischio ed è arrivato un gol, ogni giocatore ha bisogno di un determinato periodo di tempo per mostrare la miglior versione di se. E' normale per una squadra come l'Udinese. Non sono soddisfatto al 100%, ma non parlerei di crisi, c'è da lavorare".

