Atalanta, dall'Inghilterra: Brighton e Forest mettono nel mirino Honest Ahanor
Honest Ahanor nel mirino della Premier League. Secondo Sport Witness, Nottingham Forest e Brighton stanno seguendo con attenzione il giovane difensore centrale nigeriano dell'Atalanta, ma l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice: la Dea chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire.
Il diciassettenne è arrivato a Bergamo la scorsa estate dal Genoa per 17 milioni di euro, battendo sul tempo il Chelsea che aveva tentato di assicurarselo già a giugno. In pochi mesi, dunque, la valutazione del giocatore sarebbe più che raddoppiata. Ahanor ha firmato con l'Atalanta un contratto fino al 2028.
