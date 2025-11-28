Cuesta parla di Pellegrino: "Realismo ed equilibrio, non possiamo basarci troppo sul risultato"

Doppietta in campionato, voci sulla Nazionale spagnola e sul mercato, come tenere Mateo Pellegrino coi piedi per terra? Risponde Carlos Cuesta, in conferenza stampa: "Bisogna essere realisti, non ci possiamo spostare troppo per il risultato. Ci sono anche cose che avevamo fatto bene prima e magari non arrivavano i risultati, e adesso dobbiamo migliorare altre cose immediatamente nonostante la vittoria. Devi avere quell'equilibrio di sapere che non fai tutto bene quando vinci e tutto male quando perdi. Il nostro focus questa settimana è stato lo stesso: consolidare ciò che è stato fatto bene e guardare le priorità di miglioramento. I ragazzi ne sono molto consapevoli. Domani dobbiamo essere molto umili e lavorare tantissimo per arrivare al risultato che vogliamo, essendo al nostro massimo livello".

Rivedremo Corvi?

"È una possibilità. In questa settimane abbiamo potuto reintrodurre giocatori a livello più alto, come Oristanio, Almqvist, Ondrejka e anche Vicente, che non avevano avuto tanto tempo con noi. Adesso lo hanno avuto e questo aiuta il gruppo ad alzare il livello, è una cosa molto positiva. Gli standard di ciò che facciamo ogni giorno devono essere sempre più alti".

Che Udinese si aspetta?

"Una squadra molto forte, con individualità di grande livello e un'organizzazione chiara, con capacità di costruire da dietro e organizzati difensivamente. Un club consolidato per tanti anni in Serie A, dunque una squadra forte. Il Parma domani deve essere focalizzato, con tanto livello di attenzione, ritmo e intensità. Anche con un'organizzazione che ci permetta di esprimerci al meglio. Mi aspetto che anche il Tardini ci aiuti, così come ci hanno aiutato settimana scorsa prima di andare a Verona. Spero in una squadra al massimo livello".