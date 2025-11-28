Stasera Cesena-Modena, i convocati di Mignani: ancora out Bisoli
Lo staff tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per la partita Cesena FC - Modena FC, valida per la 14° giornata del Campionato Serie BKT 2025/26.
PORTIERI: Ferretti, Klinsmann, Siano
DIFENSORI: Amoran, Celia, Ciofi, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Zaro
CENTROCAMPISTI: Adamo, Arrigoni, Bastoni, Bertaccini, Berti, Castagnetti, Ciervo, Francesconi
ATTACCANTI: Blesa, Diao, Olivieri, Shpendi
