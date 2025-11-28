Milan, occhi ancora in Belgio: piace il classe 2007 Karestas, in forza al Genk
Stando a quanto sostiene la redazione di MilanNews.it, nella giornata di ieri alcuni osservatori del Milan si sono recati in Belgio per assistere alla partita tra Genk e Basilea di Europa League. L'osservato speciale era il giovane Kostantinos Karestas, classe 2007, che per la squadra belga ha segnato il gol decisivo per vincere la partita e conquistare i tre punti.
Di nazionalità greca e di ruolo trequartista, Karestas fino a questo momento in stagione ha totalizzato 21 presenze, 7 assist e 1 gol con la maglia del Genk. Si tratta di uno dei giovani più promettenti nel panorama europeo.
