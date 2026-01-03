Percassi e le parole di Gasperini: "Ha a cuore l'Atalanta, purtroppo tutte le storie finiscono"

L'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 18^ giornata di Serie A.

Non è una partita come le altre.

"E' normale. Stamattina, quando ero in ufficio, ho avuto modo di ripercorrere la nostra storia. Sono passati quasi 10 anni da quando sono andato da Preziosi per Gasperini: 10 anni fantastici, il mister ha portato idee importanti e qui le ha potute esprimere. In contemporanea la società è cresciuta: sono stato 10 anni straordinari, i migliori nella storia dell'Atalanta. C'è un nuovo capitolo: partita molto difficile, contro una squadra che nel nel 2025 ha fatto più punti di tutti".

Un commento sulle parole di Gasperini?

"Non ho mai commentato le dichiarazioni del mister. Sono la dimostrazione di quanto abbia a cuore l'Atalanta, poi purtroppo anche le storie più belle finiscono e dobbiamo portarla avanti. Stasera è una sfida emozionante, ma siamo concentrati sulla partita".

Vorrebbe vedere l'Atalanta al super top proprio stasera?

"C'è sempre stata una grande rivalità tra queste due squadre, dispiace non avere tutti a disposizione ma sono certo che chi ha scelto il mister darà il massimo. Per noi tutte le partite sono uguali".