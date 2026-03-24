TMW Perinetti: "Spero di diventare il penultimo ad aver portato in Serie A Bari e Palermo"

Nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa è intervenuto l'esperto dirigente Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo dell'Athletic Palermo in Serie D, che ha parlato della sua attuale squadra e poi di altre due che militano in Serie B a cui è legato: “Dobbiamo spiegare, o meglio ribadire, che l'Ahtletic è una società nata pochi anni fa, con tre soci che poi sono diventati undici e hanno permesso alla società di allargarsi e svilupparsi fino a partecipare oggi a un campionato di Serie D. Questa estate mi hanno chiesto di collaborare come direttore sportivo e con l'aiuto di giocatori esperti e qualche ragazzo di prospettiva siamo riusciti ad affrontare questo campionato. Per tanti era l'esordio in questa categoria e quindi non era scontato poter fare così bene, si è creata una bella alchimia, il mister ha svolto un bel lavoro e io ho cercato di mettergli a disposizione i giocatori adatti. I soci stanno facendo i salti mortali per far quadrare i conti che sono chiaramente la cosa principale. Non abbiamo il budget di altri club del girone che hanno dichiarato di voler vincere il campionato, ma siamo lì a fare da guastafeste. Vogliamo gettare le basi per far crescere la società, il settore giovanile e diventare un club stabile in questa categoria e magari anche nei campionati nazionali per diventare una realtà del calcio siciliano negli anni a venire”.

Perinetti poi si sofferma sul Palermo in lotta per la promozione: "Inzaghi è un allenatore concreto, forse non soddisfa sempre il palato di chi vuole un calcio spumeggiante, ma è un tecnico pratico che porta a casa il risultato. Quest'anno ha avuto anche la disavventura, diciamo, di avere due formazioni forti, sia come rosa sia come società, come Venezia e Monza più la solita sorpresa che quest'anno è un Frosinone straripante. È una lotta molto serrata, molto difficile, ma il Palermo ha le sue possibilità di conquistare la promozione anche perché ha alle spalle una società importante che può portare uno sviluppo incredibile. Già fa investimenti pesanti in Serie B, ma in Serie A ne farà di superiori”.

Infine uno sguardo anche al Bari: “Riportare in Serie A il Bari o il Palermo non dovrebbe essere un record, ma la normalità perché sono due piazze dalle potenzialità importanti. Purtroppo non so cosa sta succedendo, soprattutto in Puglia, e sono rimasto l'ultimo ad aver conquistato la promozione, ma come dico sempre spero di essere il penultimo. Non vedo l'ora che arrivi quel momento statisticamente. Il Palermo ce la può fare, mentre al Bari auguro di uscire dalla zona retrocessione perché quando non si è abituati a lottare per questi obiettivi diventa sempre difficile ottenere risultati”.