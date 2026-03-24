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Perinetti sull'Athletic Palermo: "Non abbiamo il budget delle altre, ma facciamo i guastafeste"

Perinetti sull'Athletic Palermo: "Non abbiamo il budget delle altre, ma facciamo i guastafeste"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:34Serie D
Tommaso Maschio

Nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa è intervenuto l'esperto dirigente Giorgio Perinetti ha parlato della sua esperienza come direttore sportivo dell'Athletic Palermo attualmente primo nel Girone I di Serie D: “Dobbiamo spiegare, o meglio ribadire, che l'Ahtletic è una società nata pochi anni fa, con tre soci che poi sono diventati undici e hanno permesso alla società di allargarsi e svilupparsi fino a partecipare oggi a un campionato di Serie D.

Questa estate mi hanno chiesto di collaborare come direttore sportivo e con l'aiuto di giocatori esperti e qualche ragazzo di prospettiva siamo riusciti ad affrontare questo campionato. Per tanti era l'esordio in questa categoria e quindi non era scontato poter fare così bene, si è creata una bella alchimia, il mister ha svolto un bel lavoro e io ho cercato di mettergli a disposizione i giocatori adatti. I soci stanno facendo i salti mortali per far quadrare i conti che sono chiaramente la cosa principale.

Non abbiamo il budget di altri club del girone che hanno dichiarato di voler vincere il campionato, ma siamo lì a fare da guastafeste. Vogliamo gettare le basi per far crescere la società, il settore giovanile e diventare un club stabile in questa categoria e magari anche nei campionati nazionali per diventare una realtà del calcio siciliano negli anni a venire”.

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