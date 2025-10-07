Infortunio a Joao Neves, convocazione last minute con il Portogallo per Nuno Tavares
Convocazione last minute con il Portogallo per Nuno Tavares, esterno della Lazio che ha lasciato in queste ore il ritiro di Formello. Il terzino biancoceleste è stato convocato dal ct dei lusitani Roberto Martinez al posto di Joao Neves del PSG, come si legge nel comunicato della Federazione. L'ex Arsenal quindi prenderà parte alle gare contro l'Irlanda (11 ottobre) e l'Ungheria (14 ottobre), valide per la qualificazione al prossimo Mondiale.
Di seguito l'elenco dei giocatori della Lazio che hanno lasciato il ritiro di Formello in queste ore, per rispondere alla convocazione della propria nazionale:
LAZIO (5)
Elseid Hysaj (Albania)
Gustav Isaksen (Danimarca)
Christos Mandas (Grecia)
Nuno Tavares (Portogallo)
Boulaye Dia (Senegal)
