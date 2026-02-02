TMW Iling-Junior torna in Serie A: il nuovo acquisto del Pisa è arrivato in città. Le immagini

Il Pisa accoglie il suo nuovo acquisto e riporta in Italia l'esterno Samuel Iling-Junior (22 anni). L'ex Juventus (e Bologna, dove ha giocato nella prima parte della scorsa stagione) è appena atterrato all'aeroporto della città toscana, con i nerazzurri che lo prelevano in prestito secco dall'Aston Villa.

Questo il comunicato ufficiale con cui il Pisa ha annunciato l'acquisto di Iling Junior tramite i propri canali di comunicazione: "Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Aston Villa FC (Inghilterra) per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Iling-Junior, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra".

Di seguito due video dall'arrivo di Iling Junior a Pisa, realizzati dal nostro inviato in loco