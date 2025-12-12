Pisa, Caracciolo: "Mai sbagliare atteggiamento, abbiamo tutto per salvarci"
"Sicuramente abbiamo dei limiti, ma il campionato non finisce oggi e ci sono esempi di squadre che si salvano anche all'ultima giornata. Oggi diventa difficile guardare il bicchiere mezzo pieno o trovare qualcosa di positivo, dispiace molto perchè era uno scontro diretto e sappiamo che abbiamo perso una grande occasione per migliorare la nostra classifica. Si può sbagliare una prestazione, ci mancherebbe. Siamo una neopromossa. Tuttavia non deve mai venir meno un atteggiamento combattivo e propositivo. Analizzeremo questa serata con attenzione e proveremo a ripartire al massimo". Queste le parole di Antonio Caracciolo, difensore del Pisa, ai microfoni di DAZN.
