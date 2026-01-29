TMW
Pisa, ceduto all'Arezzo il difensore Matias Casarosa
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'Arezzo capolista in serie C ha appena ultimato l'ingaggio di Matias Casarosa (18) dal Pisa.
Trasferimento a titolo definitivo e contratto biennale per il difensore italo-argentino, andato due volte in panchina con la prima squadra nelle gare di Coppa Italia contro Cesena e Torino.
Pilastro della formazione Primavera, Casarosa ha indossato più volte la fascia da capitano.
