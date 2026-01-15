Pisa, Gilardino: "Non voglio sentir parlare di tabù dell’Arena. Atalanta grande squadra"

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta: "In un mercato difficile come quello di gennaio il club sta facendo enormi sforzi per cercare di inserire dei giocatori in un contesto di squadra già avviato. Non è mai semplice a gennaio farlo, considerando gli acquisti di Bozhinov e Durosinmi. Prendo per ora in considerazione solo loro, la società è molto vigile sul mercato, sta lavorando forte e l’allineamento e il confronto quotidiano è costante. E’ un aspetto molto positivo. Bozhinov è un ragazzo giovane, può fare il braccetto mancino e dovrà essere bravo a sporcarsi, non dovrà essere troppo pulito però l'ho visto solo ieri o in video, quindi mi riservo di cambiare idea. E' un ragazzo molto intelligente, ieri con lui e Rafiu abbiamo fatto diverse sessioni video, hanno voglia di imparare ed è un aspetto che velocizza il loro inserimento".

Quanto cambia in questo aver cambiato buona parte dell'attacco?

"Si, i giocatori portano nuova linfa che fa bene alla squadra. Chi arriverà dovrà mettersi subito a disposizione di questo gruppo".

E’ innegabile che la zavorra del Pisa sia quella del rendimento interno. Pensa di cambiare qualcosa?

"Affrontiamo una società molto forte, una costante dell’Atalanta è quella di giocare le coppe europee. Nelle ultime cinque gare ne hanno vinte quattro. Sappiamo le qualità della squadra che andiamo ad affrontare. Vogliamo provare a interrompere questa striscia, ma non sarà semplice. Non voglio sentir parlare di tabù dell’Arena perché non è rispettoso per i tifosi e per le prestazioni che stiamo facendo. Abbiamo sempre onorato la maglia. Dobbiamo continuare a pensare in modo positivo".