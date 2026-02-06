Pisa, Corrado: "Esonero Gilardino? Scelta dolorosa, volevamo un allenatore simile"

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida salvezza col Verona: "Per noi l'esonero di Gilardino è stata una scelta dolorosa, Alberto ha fatto un grande lavoro. Forse il Pisa ha raccolto meno di quanto dovuto e ci siamo buttati su questo ragazzo che abbiamo studiato quando seguivamo Hojholt".

Perché avete scelto Hiljemark?

"Il motivo è stato quello di dare continuità a quanto fatto prima, cercavamo un allenatore con caratteristiche simili".

Cosa cercavate da questi rinforzi?

"Nel mercato non sempre volere è potere, anche quest'estate pensavamo ad acquisti che non siamo riusciti a fare. Una squadra come il Pisa deve lavorare per creare una sua credibilità. Abbiamo pensato a tanti rinforzi ma non tutto è possibile e anche la scelta di andare su un ragazzo con una filosofia simile ha facilitato il tutto".