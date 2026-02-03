Pisa, Gilardino dopo l'esonero: "Le cadute ci educano. Ai sogni, torneranno più potenti"

"Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra". Con questo comunicato ufficiale diramato più di 48 ore fa, il Pisa ha annunciato l'esonero di Alberto Gilardino in seguito alla sconfitta pesante rimediata contro il Sassuolo (1-3).

Il bilancio generale. Al di là della penultima posizione in classifica di Serie A con 14 punti in 23 partite, ha pesato certamente il dato delle reti incassate (40) che ha attestato la ciurma nerazzurra come la seconda peggior difesa del campionato - a pari merito con il Torino - appena dietro il Verona. Nonché uno degli attacchi meno prolifici (19 gol), ovvero con meno di una rete a partita finora. E la media punti non ha aiutato (0,68). Anche per queste ragioni il club toscano si è visto costretto a cambiare guida tecnica, accogliendo Oscar Hiljemark in tarda serata ieri.

Ma Gilardino ha voluto spendere un pensiero personale dopo il termine del mandato da allenatore del Pisa durato sei mesi: "Le cadute che ci educano nella gratitudine e ai sogni che torneranno più potenti!! Buona fortuna Pisa", ha scritto sul profilo Instagram personale. Ora l'ex Genoa e Pisa è svincolato e disponibile sul mercato.