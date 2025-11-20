Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, mister Pisacane: "Recuperiamo Deiola. Mi aspetto una partita ad alti ritmi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00Serie A
Elena Accardi

Termina la pausa per le Nazionali e torna il campionato. Il Cagliari di mister Pisacane è pronto per tornare in campo, sabato alla Unipol Domus, contro il Genoa. Il tecnico rossoblù, finito l'allenamento mattutino odierno, ha incontrato i media nella sala stampa del CRAI Sport Center di Assemini, dove ha presentato il match di questo weekend.

Ore 12 La conferenza stampa inizierà tra mezz'ora.

Ore 12:30 L'inizio della conferenza stampa subirà qualche minuto di ritardo.

Ore 12:40 Inizia la conferenza stampa.

Prima di cominciare la conferenza, il tecnico ha ricordato l'allenatore storico Manlio Scopigno.
"Oggi è l’anniversario della nascita di Scopigno. Ricordiamo il mister che appartiene a una dimensione romantica del Club. Ha portato un modo di vedere diverso, sia del calcio che degli uomini. Non è solo storia, è identità. Era giusto fare un passaggio anche su di lui dopo Gigi Riva. Anche questo sembrava un segno del destino: nello stesso mese due compleanni così importanti".

Mister come sta la squadra? Quanto è importante conquistare la vittoria contro il Genoa?
"Ci auguriamo che la vittoria possa arrivare il prima possibile, a partire da sabato. Lo meritano i ragazzi per la partecipazione di questi due mesi. La sosta ci ha fatto recuperare Deiola, un calciatore la cui assenza si è sentita. Abbiamo perso Zé Pedro, rimarranno a casa anche Belotti e Ciocci. Gli altri sono tutti recuperati. Mina ci ha abituato a tornare a poche ore dalla partita e stringere i denti. Non è mia intenzione bluffare, anche la scorsa volta non lo era: mi scuso per questo, ma nel giorno della gara ho fatto altre scelte. Mina non è un bluff, sarà della partita".

Che avversario pensa di ritrovare sabato alla Unipol Domus?
"Ho avuto modo di seguire il Genoa di Vieira. È una buona squadra ma è stata penalizzata da eventi. Ha fatto vedere buone cose, il calcio però ti mette tanti interrogativi. Chi paga è sempre l’allenatore, ma con l’arrivo di De Rossi la squadra ha avuto una fiammata e fatto intravedere alcune cose. Con la sosta avranno consolidato alcuni principi, ma faccio fatica a pensare a quanto è cambiato il Genoa da Vieira a De Rossi. Però si vedono già delle risposte".

Come sta Gaetano? Genoa, per lei mister, è stata una squadra importante per il suo passato...
"Gaetano ha il calcio nel DNA. Quando lo metti nelle condizioni giuste si esprime sui suoi livelli. Non lo puoi vedere in un gioco dove si predilige la palla lunga e non a terra. Può dare di più, lui lo sa, ha pagato il fatto di non aver fatto il ritiro. Ma questa sosta è servita per mettere minutaggio e condizione. Ci auguriamo possa migliorare nelle prossime gare e spero di avere un Gaetano per tutta la partita. Per quanto riguarda il mio passato... A Genoa sono arrivato da ragazzino, pieno di sogni: Genoa mi ha dato la vita per la seconda volta, sono riconoscente al club e la città. Oggi però rappresento il Cagliari e conta il presente".

Che partita si aspetta?
"Mi auguro di non vedere un primo tempo contratto, mi aspetto una partita dai ritmi alti. La vittoria ci manca, ma non deve essere un’ossessione. Sarà un’altra finale di un campionato che è il più difficile degli ultimi 10 anni. Non bisogna farsi prendere dalla frenesia. Mi aspetto una squadra matura: la vittoria è solo la conseguenza di come gestisci i momenti".

Mancherà Zé Pedro per infortunio. Deiola potrebbe essere schierato come centrale?
"In caso di necessità abbiamo recuperato anche Pintus, un giovane di buone prospettive. Non avrà l’esperienza di Deiola, ma questa si accumula giocando. Lo teniamo in considerazione, si aggiungerà alle frecce del reparto arretrato".

Sarà possibile vedere l'esordio di Juan Rodriguez?
"Juan è un ragazzo dal grandissimo potenziale tecnico. Non ha fatto il ritiro, ma è giovanissimo e giocare in Serie A non è semplice. Fare un buon lavoro con i giovani è anche capire il momento del loro inserimento. Da un punto di vista tattico Juan sta crescendo, ma non posso avere l’ego di dire ‘Ho lanciato Rodriguez’. Devo capire quando sarà il momento. Altrimenti lo avrei già buttato dentro, ma io non ritengo sia giusto. Dobbiamo aspettare ancora un pochino".

Come sta crescendo Esposito?
"Su Esposito il discorso è soggettivo. Penso che lui non sia una punta, ma è abile a giocare tra le linee. Vuole libertà di movimento, pensiero. A Como l’ho schierato in quella posizione perché non volevo fare a meno di lui. Abbiamo fatto una partita ordinata dal punto di vista tattica e avevamo cinque giocatori offensivi. Esposito lavora per la squadra, deve essere più cattivo lì davanti. Il Cagliari è diciannovesimo per finalizzazione: lui deve essere più cattivo negli ultimi metri".

Kiliçsoy ha segnato nuovamente in Nazionale. Pensa di dargli più minutaggio?
"In questo momento mi assumo le responsabilità delle scelte tecniche. Ha una qualità fuori dal comune, ma con il mio staff facciamo delle considerazioni. Ogni opportunità per lui deve essere un momento per dimostrare che merita una maglia da titolare. Non è facile per lui, ma è se vuole giocare a certi livelli deve migliorare. Mi auguro che da qui fino al termine del girone d’andata ci siano per lui delle opportunità: oggi non so quante ne avrà dall’inizio e quante in corso, ma si lavora per vederlo ancora all’opera".

Ore 13 Termina la conferenza stampa.

