Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro"

Intervistato dal Corriere dello Sport, mister Fabio Pisacane ha detto la sua anche sul caso Conte a Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico del Cagliari: "Un allenatore enorme, la sua storia parla per lui: non ha mai regalato un minuto del suo lavoro e se si parla di permesso, vuol dire che è concordato con il club. Ci sono momenti in cui devi gestire la squadra e anche te stesso o esigenze che all’esterno non si vedono: la verità sta nel centro sportivo e nessuno può varcare quella porta".

Sul suo modo di approcciare il calcio, mister Pisacane ha invece aggiunto: "Guardo partite su partite, qualsiasi serie, qualsiasi nazione, e ogni volta cerco di rubare un’idea: mi piace vedere come difendono in Scozia o come costruiscono in Premier o in Serie C. Ho fatto un percorso di formazione a Salisburgo, credo nell’intensità e nel ritmo del calcio internazionale, ma sono di scuola italiana. Bisogna evolversi restando fedeli ai propri principi", le sue dichiarazioni al quotidiano.

Infine, una battuta sull'obiettivo del suo Cagliari: "L’obiettivo è la salvezza. Meglio se il prima possibile. Cagliari merita di restare dov’è, la sua dimensione naturale. Il Cagliari è la terza più giovane per media d’età dei giocatori utilizzati, eppure abbiamo sbagliato solo la partita con il Sassuolo. Fiducia nei giovani, senza protezione eccessiva, e la guida di qualche 'vecchio' giusto come Mina, Luperto, Deiola, Pavoletti. Non abbiamo ancora tirato fuori tutto il nostro potenziale tra infortuni e condizione, ma mica si può fare in tre mesi".