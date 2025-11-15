Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro"

Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro"TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Di Leonardo - TuttoCagliari.net
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:15Serie A
Giacomo Iacobellis

Intervistato dal Corriere dello Sport, mister Fabio Pisacane ha detto la sua anche sul caso Conte a Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico del Cagliari: "Un allenatore enorme, la sua storia parla per lui: non ha mai regalato un minuto del suo lavoro e se si parla di permesso, vuol dire che è concordato con il club. Ci sono momenti in cui devi gestire la squadra e anche te stesso o esigenze che all’esterno non si vedono: la verità sta nel centro sportivo e nessuno può varcare quella porta".

Sul suo modo di approcciare il calcio, mister Pisacane ha invece aggiunto: "Guardo partite su partite, qualsiasi serie, qualsiasi nazione, e ogni volta cerco di rubare un’idea: mi piace vedere come difendono in Scozia o come costruiscono in Premier o in Serie C. Ho fatto un percorso di formazione a Salisburgo, credo nell’intensità e nel ritmo del calcio internazionale, ma sono di scuola italiana. Bisogna evolversi restando fedeli ai propri principi", le sue dichiarazioni al quotidiano.

Infine, una battuta sull'obiettivo del suo Cagliari: "L’obiettivo è la salvezza. Meglio se il prima possibile. Cagliari merita di restare dov’è, la sua dimensione naturale. Il Cagliari è la terza più giovane per media d’età dei giocatori utilizzati, eppure abbiamo sbagliato solo la partita con il Sassuolo. Fiducia nei giovani, senza protezione eccessiva, e la guida di qualche 'vecchio' giusto come Mina, Luperto, Deiola, Pavoletti. Non abbiamo ancora tirato fuori tutto il nostro potenziale tra infortuni e condizione, ma mica si può fare in tre mesi".

Articoli correlati
Pisacane: "Brutta la gogna mediatica per Mina. Morata nervoso? Ha incrociato un campione"... Pisacane: "Brutta la gogna mediatica per Mina. Morata nervoso? Ha incrociato un campione"
Pisacane: "L'obiettivo è la salvezza, Cagliari deve restare nella sua dimensione... Pisacane: "L'obiettivo è la salvezza, Cagliari deve restare nella sua dimensione naturale"
Cagliari, Pisacane sulla scia dell'amico Fabregas: tra giovani e risultati Cagliari, Pisacane sulla scia dell'amico Fabregas: tra giovani e risultati
Altre notizie Serie A
Hellas, Frese: "Avremmo meritato più punti. Contro il Parma per disputare una grande... Hellas, Frese: "Avremmo meritato più punti. Contro il Parma per disputare una grande gara"
BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle... BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Lecce, allenamento mattutino senza Jean e i nazionali: il report dei giallorossi Lecce, allenamento mattutino senza Jean e i nazionali: il report dei giallorossi
Gattuso e i calendari ingiusti: "Non si può più dire nulla, in Sud America mi stanno... Gattuso e i calendari ingiusti: "Non si può più dire nulla, in Sud America mi stanno massacrando"
Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro" Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro"
Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui... TMWItalia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League... Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League
Bologna, dalla Germania: lo Stoccarda ha messo nel mirino Dallinga per gennaio Bologna, dalla Germania: lo Stoccarda ha messo nel mirino Dallinga per gennaio
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 Atalanta a un bivio con Lookman e il Galatasaray. Non tutte le cessioni riescono con il buco
3 Il Milan ha deciso: un rinforzo in difesa a gennaio. E il profilo è... Quello dell'estate
4 Caldara saluta il calcio giocato: "Si abbassa il sipario. In campo ora c’è Mattia"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 novembre
Ora in radio
Repliche 11:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Immagine top news n.1 Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League
Immagine top news n.2 Bitcoin per pagare i bonus dei calciatori: l'innovativa idea del Southampton
Immagine top news n.3 Non solo Tether. Nel 2018 una parte del Rimini fu acquistata con criptovalute
Immagine top news n.4 La Juve Stabia a Solmate, azienda che ha scelto di diventare una tesoreria della criptovaluta Solana
Immagine top news n.5 Dogecoin e il caso Triestina: così il token caro a Elon Musk è entrato nel calcio italiano
Immagine top news n.6 Juventus, Milan, Inter e non solo: in Italia (e in Europa) spopolano i fan token delle squadre
Immagine top news n.7 Binance, Kraken e la meme coin scelta dal Napoli: il mondo crypto è già dentro il calcio (non solo italiano)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Immagine news Serie C n.3 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas, Frese: "Avremmo meritato più punti. Contro il Parma per disputare una grande gara"
Immagine news Serie A n.2 BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Immagine news Serie A n.3 Lecce, allenamento mattutino senza Jean e i nazionali: il report dei giallorossi
Immagine news Serie A n.4 Gattuso e i calendari ingiusti: "Non si può più dire nulla, in Sud America mi stanno massacrando"
Immagine news Serie A n.5 Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro"
Immagine news Serie A n.6 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Brighenti: "A 36 anni posso ancora fare qualcosa. Smettere? Non ci penso"
Immagine news Serie B n.2 La scommessa vinta: Alvini trasforma il Frosinone e vola al quarto posto.
Immagine news Serie B n.3 Lapadula a Torino per un gesto di cuore: ha donato un defibrillatore al suo primo club
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Aurelio: "Mi sento un giocatore da Picco. Con questo pubblico mi esalto"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, ritorno amaro in B. Pagliuca esonerato, ma con Dionisi non è arrivata la scossa
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Lovato: "A Catanzaro prova di maturità. Ora dobbiamo continuare su quest'onda"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Stellone: "Dobbiamo rispettare l'avversario ma abbiamo le nostre qualità"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Improta: "Sto entrando nel ritmo. Capuano persona molto intelligente"
Immagine news Serie C n.6 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, il programma della 6ª: Como-Milan il big match. Fiorentina per il primato
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, Spugna: "Con la Ternana punti importanti in palio. Non va sottovalutata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Pinones Arce: "Non guardo la classifica, al momento non mi interessa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?