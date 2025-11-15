Pisacane: "Brutta la gogna mediatica per Mina. Morata nervoso? Ha incrociato un campione"

Intervistato dal Corriere dello Sport, mister Fabio Pisacane si è soffermato anche su alcuni talenti del suo Cagliari. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù: "Ha prospettive importanti, ma il calcio è una fabbrica di illusi: ora è sulla bocca di tanti ma deve rimanere se stesso e lavorare più di quanto non stia facendo. La base fa ben sperare, ma deve farne di strada. Il Cagliari ha altri giovani importanti che devono ragionare come deve fare Marco: Obert viene dal settore, Idrissi dall’Academy, Prati ha talento. Davanti hanno un grande futuro".

Sulla convocazione in Nazionale di Caprile ha poi aggiunto: "Elia è un leader, ha talento e personalità. La meritava. È un grande lavoratore, molto attento i dettagli, arriva per primo e va via per ultimo. Deve continuare così. È un enorme piacere essere parte di questo suo percorso di crescita".

Infine, una battuta sull'esperienza di Yerry Mina: "È un giocatore simbolo per carisma e voglia di combattere. È brutto che sia stato messo alla gogna mediatica: in passato c’erano giocatori violenti sul serio, tra morsi, testate e interventi durissimi, e allora perché non dire che il nervosismo di Morata nasce dall’incrocio con un campione? Yerry vive una partita nella partita con mestiere ma senza violenza. Quello che sta accadendo con lui, oggi, è anche un’offesa al Var. Non vorrei che gli fosse impedito di giocare le sue partite come ha sempre fatto".