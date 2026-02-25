Inter eliminata, Polverosi: "La migliore delle italiane ha già lasciato la Champions"

"La prima italiana, la migliore delle italiane, ha già lasciato la Champions perdendo anche la gara di ritorno". Inizia così il fondo di Alberto Polverosi pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'argomento ovviamente è l'eliminazione da parte dell'Inter dalla Champions League. Dopo aver perso 3-1 all'andata in Norvegia, la squadra allenata da Cristian Chivu è stata sconfitta anche al ritorno a San Siro 2-1 dal Bodo/Glimt che ha avuto accesso agli ottavi di finale della competizione.

"A San Siro la partita vera è durata un’ora - ha proseguito Polverosi analizzando la partita nella totalità dei 90 e più minuti -. L’ha conclusa molto prima del 90' una follia di Akanji, rientrato da pochi minuti in campo con una fasciatura intorno alla testa: aveva preso una botta e perdeva sangue e per quanto l’ha combinata (grossa, grossissima) forse era ancora frastornato".

La chiosa finale è sul fatto che l'Inter, vice-campione d'Europa, è uscita contro un avversario di fatto modesto: "E’ vero che il calcio cambia, che ogni Paese si aggiorna, cresce, migliora, ma l’Inter - ha concluso - la vecchia grande Inter, è uscita dalla Champions contro una norvegese. Era già successo alla Nazionale, sempre a San Siro. Calcio, non sci".