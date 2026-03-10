Atalanta, i convocati per il Bayern Monaco: out Raspadori, De Ketelaere ed Ederson
Sono 22 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Bayern Monaco, gara d'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 in programma stasera alle ore 21 allo Stadio di Bergamo. Di seguito l'elenco completo:
I convocati dell'Atalanta
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Zappacosta.
Centrocampisti: De Roon, Cassa, Musah, Pasalic, Samardžić, Zalewski.
Attaccanti: Krstović, Scamacca, Sulemana, Vavassori.
Squalificati
Scalvini (1).
Diffidati
de Roon, Djimsiti, Musah, Kossounou, Scamacca.
Indisponibili.
Raspadori, De Ketelaere, Éderson.
