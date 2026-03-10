Vergara ai box, sfuma il sogno azzurro per il napoletano: i possibili convocati di Gattuso

L’infortunio di Antonio Vergara toglie una scommessa, o magari un dubbio, a Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico della Nazionale è alle prese con la lista dei convocati per i playoff Mondiali: prima gara in programma il 26 marzo a Bergamo con l’Irlanda del Nord. Il giovane centrocampista o attaccante del Napoli, fermato da una fascite plantare, non ci sarà: è molto probabile, se non certo, che il ct l’avrebbe convocato, ma dovrà fare a meno.

Senza Vergara, diventa pressoché certa la convocazione di Niccolò Pisilli: non solo una quota giovane, ma le forze fresche che emergono dal campionato di Serie A e su cui Gattuso ha tutta l’intenzione di puntare. Ma, vista la duttilità del giocatore del Napoli e il fatto che il romanista aveva comunque buone chance di essere convocato, è possibile che l’infortunio riapra i giochi anche in attacco.

Salgono in tal senso le quotazioni di Federico Chiesa, inserito tra i pre-convocati come Verratti (certo di un posto), e al momento in vantaggio su altri profili del campionato. Più indietro, invece, sia Domenico Berardi del Sassuolo sia Nicolò Zaniolo dell’Udinese, nonostante l’ottimo momento di forma. A proposito di infortuni: lo stop di Gabbia crea qualche difficoltà in difesa, dato che non ci sono tantissimi profili su cui puntare. Spera in una convocazione (magari tagliando il pacchetto degli esterni) lo juventino Gatti.

I possibili convocati di Gattuso per i playoff

Portieri: Donnarumma (Manchester City), Vicario (Tottenham), Carnesecchi (Atalanta), Caprile (Cagliari).

Difensori: Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Mancini (Roma).

Esterni: Cambiaso (Juventus), Dimarco (Inter), Ruggeri (Atlético Madrid), Palestra (Cagliari), Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti: Barella (Inter), Tonali (Newcastle), Locatelli (Juventus), Frattesi (Inter), Cristante (Roma), Verratti (Al-Duhail), Pisilli (Roma).

Attaccanti: Kean (Fiorentina), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta), Esposito (Inter), Chiesa (Liverpool) o Politano (Napoli).