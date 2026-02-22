L'Inter non sbaglia Polverosi: "Passo forse decisivo, dietro pensano più alla Champions"

"Un altro scatto verso lo scudetto, un altro passo forse decisivo". Alberto Polverosi, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato così del successo ottenuto ieri dall'Inter in trasferta sul campo del Lecce. Una vittoria importante, soprattutto perché arrivata dopo il ko contro il Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League.

"Dieci punti di vantaggio sul Milan a dodici partite dalla fine sono tanti e - prosegue Polverosi - dietro le altre sembrano più interessate a piazzarsi in Champions che a rincorrere sul serio una squadra imprendibile. E poi, quando si parla dell’organico più ricco e completo della Serie A, nessuno si turbi alla Pinetina: primo gol dell’armeno, secondo di Akanji, tutt’e due entrati nella ripresa. Nell’Inter si possono cambiare i fattori ma il prodotto resta lo stesso".

Chiusura sul trattamento riservato dal pubblico leccese a Bastoni, reduce da una settimana rovente: "C’è da parlare anche di Bastoni e dei fischi di tutto lo stadio. Cattivi, certo. Anche impietosi, ma sono il frutto del mondo di oggi e del calcio di oggi. La tv ti incastra e i social ti linciano e siccome i giocatori di oggi fanno parte come protagonisti di questo mondo e di questo calcio, dovrebbero capire prima e meglio di altri che i bluff sono come boomerang, ti tornano indietro e a volte ti arrivano in fronte, proprio come è capitato a Bastoni nello stadio salentino".