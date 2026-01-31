Ufficiale
Lazio, preso Przyborek. Il diciannovenne arriva a titolo definitivo: il comunicato
TUTTO mercato WEB
Adrian Przyborek è un nuovo giocatore della Lazio. L'annuncio del club biancoceleste è arrivato pochi minuti fa, con il centrocampista che è stato acquistato dal Pogon Szczecin a titolo definitivo: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Adrian Przyborek, proveniente dal Pogoń Szczecin.
Il centrocampista diciannovenne ha firmato un contratto a lungo termine con la S.S. Lazio dopo aver accettato i termini personali e aver superato con successo le visite mediche".
Altre notizie Serie A
Probabili formazioniSerie A, 23^ giornata LIVE: c'è ancora Vergara nel Napoli. Inter, gioca Frattesi
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
4 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile