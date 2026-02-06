Palermo, Inzaghi: "Mercato? La società ha fatto un grande sforzo e li ringrazio. Ora tocca a noi"

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club. Archiviata la vittoria contro il Bari, il tecnico guarda già alla prossima sfida contro l’Empoli: "È un altro bel banco di prova. Come tutte le partite di Serie B sarà complicata, ma dobbiamo dare continuità alla prestazione di Bari, dove la squadra è chiaramente cresciuta. Ha interpretato la partita come piace a me e domani, davanti alla nostra gente, dobbiamo ripetere lo stesso tipo di gara".

In settimana sono arrivati Johnsenn e Rui Modesto.

"Li ho visti in pochi allenamenti: Rui Modesto purtroppo lo recupereremo tra qualche settimana, ma è un giocatore importante. Johnsenn non lo scopro certo io: ringrazio la società perché, con l’arrivo loro due e il ritorno di Magnani, la squadra è stata sensibilmente rafforzata. Era già molto forte, ma la società ha fatto un grande sforzo e ora dobbiamo essere noi, sul campo, a dimostrare il nostro valore".

Magnani è tornato in gruppo. Che contributo può dare ad un reparto che oggi è il meno battuto del campionato?

"Siamo molto contenti. È un giocatore su cui avevamo puntato tantissimo all’inizio. La squadra è stata brava anche senza di lui, ma il suo rientro è motivo di grande soddisfazione per tanti motivi: in Serie B è uno di quelli che fa la differenza".

Che avversario ti aspetti rispetto alla gara d'andata?

"Domani mi aspetto una partita completamente diversa rispetto all’andata. Dopo venti minuti eravamo avanti 2-0, quindi quella gara va dimenticata. L’Empoli viene dal pareggio contro il Modena, che è una squadra forte, e in trasferta ha vinto su campi difficili come Mantova e Cesena. Serve grande rispetto: noi siamo il Palermo, giochiamo davanti alla nostra gente e mi auguro di fare una grande partita".

In avanti non sarà a disposizione Palumbo per squalifica.

"Sappiamo che ha caratteristiche uniche, ma non possiamo pensare a chi manca. Palumbo tornerà martedì, giocheremo subito di nuovo. Abbiamo tante alternative davanti e con Johnsenn abbiamo un’arma in più: dovremo essere bravi a non far sentire la sua assenza e a dare tutto noi stessi".

In testa alla classifica si continua a correre e questa settimana c’è anche lo scontro diretto tra Frosinone e Venezia.

"La classifica è importante, ma io guardo soprattutto alla crescita della squadra. L’allenatore deve costruire qualcosa: nelle ultime dieci partite siamo stati bravi non solo nei risultati, ma nel creare un’identità e uno spirito di squadra. Mi piace allenare questi giocatori, si allenano tutti bene. Voglio costruire qualcosa che duri nel tempo e vincere ci aiuta ad accelerare questo percorso".

A Bari, a fine gara, l’esultanza davanti al settore ospiti vuoto

"Era un gesto dovuto: non c’è calcio senza tifosi. Ci sono mancati e avremmo voluto dedicare loro quella vittoria, cosa che abbiamo fatto simbolicamente a fine partita. È un segnale di quanto la squadra tenga alla nostra gente e di quanto il pubblico ci spinga e ci dia una mano in casa. Domani torniamo nel nostro stadio e speriamo di fare una grande partita".