Kilicsoy, tutto cambiato in due mesi. Dal possibile addio al (tentato) riscatto anticipato

Semih Kilicsoy è uno dei punti di forza del Cagliari di Pisacane. Nel pomeriggio di mercoledì, in occasione della conferenza stampa tenuta al termine della sessione invernale di calciomercato, il direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi ha omaggiato il calciatore turco classe 2005 e ha ammesso che la società sarda ha provato ad anticipare il riscatto del suo cartellino già in questa finestra di calciomercato. "Sta facendo bene, ci sta omaggiando delle sue giocate. Ne parlano in Europa, è un piccolo fenomeno… Abbiamo cercato di anticipare il riscatto a una cifra più bassa, ma loro non hanno voluto. L'intenzione è quella di proseguire con lui, sperando faccia cose ottime", ha detto Angelozzi. Il Cagliari insomma ha provato ad anticipare l'operazione, a chiedere uno sconto rispetto ai dodici milioni fissati per l'estate, ma il Besiktas ha fatto muro. Consapevole del fatto che quei soldi Kilicsoy li vale tutti, probabilmente anche di più.

La situazione è rapidamente mutata nelle ultime settimane. Già, perché Kilicsoy oggi è un intoccabile, ma a metà dicembre valutava seriamente la possibilità di interrompere in anticipo il prestito per andare in un altro club capace di garantirgli maggiore minutaggio. Tutto per lui e per il Cagliari è cambiato con l'inizio delle festività natalizie, un gol contro il Pisa e poi un altro al Torino per diventare un titolare della squadra di Pisacane. Per non uscire più dal terreno di gioco.

Kilicsoy ha poi realizzato altre due reti sul finire di gennaio, è stato determinante negli ultimi successi conquistati in campionato contro Fiorentina ed Hellas Verona. Oggi il giocatore non ha più dubbi sulla bontà della scelta estiva e anche il Cagliari sul suo riscatto a fine stagione. Anche se a gennaio ha provato (senza successo) a strappare uno sconto.