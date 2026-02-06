Mlacic e il no all'Inter: "Qui la tappa giusta. Udinese? Non so molto, so che è da 31 anni in A"

Branimir Mlacic va controcorrente. Il giovane difensore croato, acquistato dall’Udinese nell’ultimo mercato di gennaio, è stato a lungo corteggiato dall’Inter, che aveva sostanzialmente chiuso l’affare con l’Hajduk Spalato, ma non ha mai voluto accettare. Sin da subito è stato infatti chiaro che il ragazzo, classe 2007, preferisse una tappa intermedia rispetto al grande salto verso una big, seguendo un percorso che l’ha poi effettivamente portato in bianconero.

Presentato oggi in conferenza stampa, il ragazzone (192 centimetri) di Spalato, ha spiegato perché abbia preferito i friulani ai vice campioni d’Europa: “Ho scelto questo club perché l'ho sentito come il passaggio giusto per me, tanti giocatori forti sono usciti da qui e secondo me questa è la tappa giusta".

In compenso, nel corso dell’incontro con i cronisti, Mlacic ha candidamente ammesso di non conoscere benissimo il club bianconero e la città friulana: "Non so molto, so che è il trentunesimo anno di fila in Serie A per l'Udinese e questo è molto importante". Avrà tempo per rifarsi.

La conferenza stampa di Mlacic