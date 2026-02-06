Stasera Cesena-Pescara, i convocati di Mignani: ci sono Cerri, Castrovilli e Vrioni
Lo staff tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per la partita Cesena FC - Pescara Calcio, valida per la 23° giornata del Campionato Serie BKT 2025/26.
PORTIERI: Ferretti, Klinsmann, Siano
DIFENSORI: Amoran, Ciofi, Corazza, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro
CENTROCAMPISTI: Arrigoni, Bastoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Castrovilli, Ciervo, Francesconi
ATTACCANTI: Cerri, Olivieri, Shpendi, Vrioni
