Live TMW

Udinese, Arizala: "Qui per il progetto, so che i giovani a Udine possono fare un bel percorso"

Udinese, Arizala: "Qui per il progetto, so che i giovani a Udine possono fare un bel percorso"
Oggi alle 15:28Serie A
Davide Marchiol

14.50 - Tempo di presentazioni in casa Udinese dopo il mercato di gennaio. Juan Arizala, esterno che i bianconeri hanno prelevato dall'Independiente Medellin dopo un blitz di mercato che ha permesso alle zebrette di superare la concorrenza del Milan, rilascerà le sue prime dichiarazioni in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15.04 - Inizia la conferenza stampa.

Prende la parola il dg Collavino:
"Prima di presentare Mlacic e Arizala vorrei sottolineare quanto detto da Gian Luca Nani in conferenza, è stato un mercato di completamento, dove siamo andati a prendere due giovani molto interessanti, che saranno importanti per il presente e il futuro dell'Udinese. Arizala è un esterno di gamba che ha un grande futuro davanti, Mlacic è un difensore che sa interpretare il suo ruolo a livelli molto alti nonostante la giovane età. Già titolare nell'Hajduk Spalato e in Europa League nonostante la giovane età, due giocatori che abbiamo strappato a una folta concorrenza, posso dire che entrambi i club da cui li abbiamo presi erano alle battute finali con altre squadre per loro. Siamo riusciti a chiudere queste due operazioni e l'aspetto che mi rende particolarmente felice è che questi due ragazzi nonostante la presenza di club più blasonati hanno scelto noi, non solo per la nostra fama nel fare scouting ma anche per la nostra capacità di lavorare con i giovani".

Il microfono passa al dt Inler:
"Sono due ragazzi giovani, già forti, che sono qui per fare una bellissima carriera. In particolare su Arizala posso dire che, dopo averlo visto da un paio di settimane, si è ambientato molto bene. Parla già con i compagni e quando arriva un giocatore è importante che riesca ad ambientarsi subito. Ho fatto poi anche io il mio lavoro, chiamando i miei amici colombiani, chiedendo loro come stava e cosa ne pensassero, ho sentito Cuadrado, Duvàn Zapata, il mio amico Ibarbo. E' un ragazzo Arizala che vuole crescere ed è arrivato nel posto giusto per crescere".

Sapevamo di un forte interesse per te del Milan, cosa ti ha spinto a scegliere il progetto dell'Udinese?
"E' stato un mercato molto interessante, c'erano altri club su di me, ho scelto l'Udinese per il progetto, sono già passati altri colombiani qui che hanno scritto la storia dell'Udinese. Ho scelto di venire qui per migliorarmi e sono contento di essere qui".

Sei più propenso ad attaccare o sei già preparato anche a difendere?
"Ho giocato prevalentemente come ala in precedenza, poi sono evoluto col tempo e sono cresciuto come terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Mi piace naturalmente molto attaccare ma mi so applicare anche in fase difensiva".

Hai dimostrato capacità importanti nell'uno contro uno, è una caratteristica sempre più rara nel calcio di oggi:
"In carriera ho giocato ala e quindi la fase offensiva mi piace, so puntare, so dribblare, voglio sfruttare i miei punti di forza in entrambi i lati del campo".

Giocatore di riferimento:
"Non ne ho uno in particolare, ho sempre guardato a Messi e Cristiano Ronaldo, hanno avuto una carriera fantastica. Quando giocavo ala seguivo molto Neymar, che ha avuto anche lui una grande carriera".

Hai già parlato con Runjaic? Numero di maglia?
"Ho mantenuto il 20 con cui giocavo al Medellin, non ho ancora avuto molte occasioni per parlare con il mister, ma mi sto integrando un po' alla volta. Nuova nazione, nuova città, nuovo campionato, ho bisogno di tempo per integrarmi e pensiamo passo dopo passo".

Prima impressione da Udine?
"Una bella città, c'è una cultura diversa rispetto alla Colombia, mi sto trovando bene, c'è molto da visitare".

Hai firmato un contratto molto lungo:
"Mi sento molto bene, so che qui sono cresciuti tanti giovani e qui si può lavorare in tranquillità crescendo come giocatori".

TMW - Conoscevate già qualcosa dell'Udinese?
"Ovviamente, non si può non conoscere la storia dell'Udinese, tanti colombiani sono cresciuti qui ad Udine e quindi so di essere in un club importante".

Ieri hai fatto anche la tua prima uscita insieme ai compagni di squadra:
"Sì è stata una bella occasione per conoscere i compagni, ci sono tante attività per i giovani qui".

Sei qui ormai da un paio di settimane, chi ti ha colpito dei tuoi compagni di squadra?
"Sto conoscendo i miei compagni un po' alla volta, ci sono tanti giocatori di qualità, chiaramente Zaniolo è quello che colpisce più di tutti".

15.28 - Finisce la conferenza stampa.

