Empoli, Dionisi: "Mercato? Arrivati giocatori di esperienza e qualità"

Il tecnico azzurro Alessio Dionisi ha parlato nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena in vista della sfida di domani contro il Palermo:

“Affronteremo una squadra che ha dei valori alti in trasferta ed ancora più alti in casa come dicono i numeri – ha dichiarato il tecnico azzurro –. Il Palermo è forte, ha una identità e dei valori ma noi non partiamo battuti. Sono una squadra tra le più attrezzate del campionato e che si è rinforzata a gennaio. Dobbiamo riscattare il risultato dell’andata, avevamo fatto una buonissima prestazione che però non fu sufficiente, questo la dice lunga sulle qualità del Palermo. Troveremo un ambiente da Serie A ed una squadra tra quelle più attrezzate della Serie B. Sarà un bel banco di prova per vedere a che livello siamo, dovremo stare dentro la partita, sfruttare al meglio i momenti positivi che avremo”.

“Per la formazione valuto avversario, la settimana di lavoro e solo alla fine la partita precedente e non quelle successive – ha proseguito –, non siamo alla fine del campionato. Domani abbiamo una partita importante ma non impossibile: schiereremo la miglior formazione possibile, sapendo che c’è chi parte dall’inizio ed è importante anche chi subentra. Ho possibilità di scelta, dobbiamo cercare di valorizzare questa cosa. Dovremo essere bravi a limitarli, a gestire le loro qualità più importanti. Portano tanti giocatori in fase offensiva, giocano subito in verticale ed hanno tanti calciatori sopra la palla. Dovremo essere bravi a mettere in campo le nostre qualità ed a limitare le loro. Abbiamo 28 punti, pensiamo a raggiungere i 45, meglio se 50 punti, non c’è tempo per pensare al cambio di modulo. La squadra è stata costruita per giocare in un certo modo ed ho voluto dare continuità. Dovremo sfruttare le nostre caratteristiche per raggiungere il prima possibile la quota che dicevo e poi toglierci delle soddisfazioni diverse”.

“I calciatori che sono arrivati nel mercato di gennaio ci danno esperienza e qualità – ha concluso Dionisi –. Romagnoli ha dato il suo impatto in termini di esperienza sin da subito, è meno pronto degli altri per giocare dall’inizio ma darà comunque il suo contributo. Giocatori come Simone alzano il livello, del resto è aumentato anche il livello del campionato stesso. Sono arrivati dei ragazzi giusti che si stanno integrando. Quello di Palermo è un ambiente da Serie A. Lo scorso anno non siamo riusciti ad essere competitivi come lo sono in questa stagione, in cui stanno facendo bene ed avranno il pubblico dalla loro parte. Per me è stata una bella annata, un’esperienza importante, poteva andare meglio come risultati ma fa parte del mestiere”.