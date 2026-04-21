Pulici indossa la fascia 'Cairo vattene': "Messaggio forte, ma lo condivido. Vogliamo sognare"

Paolo Pulici, ex attaccante del Torino, ha indossare la fascia "Cairo Vattene" in una recente festa di un Toro Club, un messaggio che rivendica. "Lo slogan è un po’... forte, diciamo così. - dice a Tuttosport - Ovviamente non possiamo obbligare nessuno... Mica possiamo promuovere un esproprio! Però il concetto rappresenta i sentimenti dei tifosi, tradotto in uno slogan breve, da stadio, come i manifesti e gli striscioni comparsi ripetutamente in questi anni.

O i cori dei tifosi. Rende un concetto ben più ampio, assolutamente comprensibile e condivisibile. Io la penso come i tifosi del Toro, che difatti vorrebbero ben altro: un’altra società, un’altra proprietà, una squadra più ambiziosa e ricca di valori. Un Toro capace di rappresentare per davvero la gente, i sentimenti, la storia granata, il tremendismo. Capace di far emozionare, sperare, trepidare".

Invece, adesso, che cosa possiamo sperare? Di non retrocedere in B, mi viene da dire! Da due anni i tifosi sono tornati a contestare Cairo senza più smettere e li comprendo benissimo. Questo Torino è il simbolo della mediocrità, stagione dopo stagione: se galleggiamo intorno al 12° posto è già tanto. Arriviamo da 21 anni quasi tutti modesti, per non dire peggio. Se penso anche agli anni in B... Vogliamo un Toro che lotti per qualcosa, che ci possa far sognare: perché da anni non si può nemmeno più sognare con questa gestione".