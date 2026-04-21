TMW Napoli, colloquio con Enzo Maresca. È il nome in short list per l'eventuale dopo Conte

Il Napoli, negli scorsi giorni, ha parlato con Enzo Maresca per un eventuale post Conte. Una conferma dell'indiscrezione di un paio di settimane fa (che potete trovare QUI) che vuole l'ex Chelsea come un candidato forte per la prossima stagione. Tutto dipenderà, ovviamente, dalla situazione di Conte che nei giorni scorsi ha parlato di Nazionale.

Il problema è che Conte non ha offerte e non sarebbe convinto di un ritorno in azzurro a causa dell'ingaggio - situazione che potete trovare QUI - e ha un contratto di un altro anno con il Napoli. Chiaro che poi ci sarà un incontro con De Laurentiis alla fine della stagione in cui verranno chieste determinate garanzie e una certa continuità alle scelte di un anno fa. Traduzione: grossi investimenti per provare a ritornare a vincere lo Scudetto. Non è dato sapere se il presidente abbia voglia di spendere determinate cifre.

Così Enzo Maresca può essere la scelta corretta. Il grande problema semmai è che c'è un altro concorrente molto importante, cioè il Manchester City. Anche qui dipende dal futuro di Pep Guardiola, ancora in bilico. Qualora il catalano se ne andasse, ecco che Maresca sarebbe il primo nome anche per i Citizens.