Qualificazioni Mondiale 2026 CAF, sei calciatori italiani in campo. Il resoconto
Giornata di qualificazioni mondiali non solo in Europa, ma anche in Africa dove sono scesi in campo alcuni dei calciatori che militano in Italia. Dai romanisti Ndicka ed El Aynaoui, al veronese Belghali fino ad arrivare a elementi che giocano in Serie B come i gemelli Oyono del Frosinone o Dorval del Bari. Di seguito il resoconto di quanto fatto nelle gare di oggi:
Algeria-Uganda 2-1
In campo dal primo minuto per la rappresentativa del Nord Africa Rafik Belghali (Hellas Verona). Subentro, per la medesima nazionale, a gara in corso per Mehdi Dorval (Bari).
Costa d'Avorio-Kenya 3-0
In campo dal primo minuto fra i padroni di casa di Evan Ndicka (Roma).
Gabon-Burundi 2-0
Subentro a gara in corso, nelle fila dei padroni di casa, per Anthony Oyono (Frosinone). Solo panchina per il gemello Jeremy (Frosinone).
Marocco-Congo 1-0
In campo dal primo minuto Neil El Aynaoui (Roma), subentro per Adam Masina (Torino). Entrambi per i padroni di casa.
