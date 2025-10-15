Messi lancia un torneo giovanile per la "prossima generazione": "Vi presento la Messi Cup"
Leo Messi, fuoriclasse argentino ora in forza all'Inter Miami, ha presentato sui propri canali social di una nuova iniziativa che porta il suo nome: "Sono entusiasta di potervi finalmente svelare una novità: questo dicembre, Miami ospiterà un torneo di calcio giovanile davvero speciale, con la partecipazione di alcuni dei migliori club del mondo. Il futuro di questo sport sarà in piena mostra! Non si tratterà solo di partite: abbiamo in programma alcuni giorni incredibili, ricchi di molte altre attività entusiasmanti. Tutto questo riguarda la prossima generazione. Spero vi piaccia! Questa è la #MessiCup".
Il torneo si disputerà dal 9 al 14 dicembre, come si legge sull'account Instagram della Pulce.
